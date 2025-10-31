Éder Martins Fernandes, ex-secretário-executivo da Secretaria de Educação (Seduc), e Danilo Pinto da Silva, presos nesta sexta-feira (31) durante a nova fase da Operação Overclean, são suspeitos de obstruir investigações da Polícia Federal (PF) monitorando a sede da corporação em Palmas, com o objetivo de se antecipar ao cumprimento de mandados judiciais.\nA operação apura desvios milionários em contratos públicos financiados com emendas parlamentares.\nPor telefone, a defesa de Éder Martins Fernandes e Danilo Pinto da Silva afirmou que respeita o ato da polícia, mas que não concorda, pois, segundo ele, não houve embaraço à operação. Disse ainda que não teve acesso formal ao auto de prisão e que, assim que tiver, tomará as medidas cabíveis.\nVeja reportagem no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Ex-secretário da Seduc-TO é preso em flagrante durante operação da Polícia Federal