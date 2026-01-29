Três homens foram presos nesta quinta-feira (29), suspeitos de matar o idoso Deusino Cardoso da Silva, de 68 anos, em Araguatins, na região do Bico do Papagaio. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos com idades de 27,33 e 37 anos são investigados pelo crime e podem ter agido para roubar o dinheiro da pensão da vítima.\nComo os nomes dos suspeitos não foram divulgados, o Jornal do Tocantins não conseguiu contato com a defesa.\nO crime ocorreu em 13 de janeiro e Deusino foi encontrado sem vida dentro de casa pelo irmão com ferimentos graves no pescoço e no abdômen. Segundo a perícia, o idoso sofreu um ataque “extremamente violento”.\nPrefeito é investigado pelo MPTO após nomear sobrinha com ensino médio incompleto para secretaria\nAcusado de matar ex-companheira e enterrar corpo no quintal vai a júri popular em Araguaína | Tocantins