A vítima foi identificada pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) (Alessandro Ferreira/Agência Tocantins)\nDois homens investigados pelo homicídio de Pablo Alves Pereira da Silva, de 29 anos, foram presos na manhã desta sexta-feira (20). O crime ocorreu em janeiro deste ano, dentro de um carro estacionado em uma área verde na região central de Palmas.\nDe acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), as lesões identificadas podem ter sido causadas por faca, e o corpo passou por exames para esclarecer as causas da morte, mas ainda não há atualizações. A Polícia Científica e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados.\nOs nomes dos suspeitos não foram divulgados. Por isso, o JTo não conseguiu entrar em contato com as defesas. O caso segue em apuração, e novas atualizações são aguardadas.