-Garimpo ilegal (1.3392306)\nA Polícia Militar Ambiental destruiu dragas e interrompeu um garimpo ilegal dentro do leito do Rio Manuel Alves, na zona rural de Almas, na tarde de sábado (28). Suspeitos fugiram antes da chegada das equipes e deixaram equipamentos para trás (veja vídeo acima).\nA ação teve início após denúncia recebida por canal ambiental online do Batalhão de Polícia Militar Ambiental. A Agência Local de Inteligência confirmou a atividade irregular e subsidiou o planejamento da operação, que mobilizou equipes do batalhão ambiental, Força Tática e Patrulha Rural.\nViatura da PM atinge árvore, policiais ficam feridos e caso será apurado em Miracema do Tocantins\nTragédia na BR-153: acidente entre moto e carro mata casal em Araguaína\nMotociclista morre em acidente com ônibus na BR-235 em Pedro Afonso