Sete suspeitos de fazer e vender atestados e outros documentos falsos, como testes de gravidez e de DNA, foram presos nesta terça-feira (24) em Goiânia e Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital. Segundo a Polícia Civil (PC), o grupo atuava há cerca de quatro anos vendendo atestados e exames laboratoriais falsos na internet.\nA delegada Bárbara Buttini, da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (DERCC), disse que o grupo usava sites com aparência profissional para comercializar os documentos falsos. A documentação era enviada de forma digital ou física.\nDe acordo com a investigação, na plataforma digital, os documentos eram ofertados com tabela de preços que variava conforme a demanda. Eles tinham aparência legítima, com identificação de médicos, CID, carimbos e assinaturas falsas.