Polícia Civil cumpre mandados da Operação El Dourado contra esquema de fraude fiscal e sonegação de ICMS (Reprodução/PCTO)\nA Polícia Civil do Tocantins cumpriu mandados de prisão preventiva nesta terça-feira (24), durante a Operação El Dourado, que investiga um esquema de sonegação fiscal, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro com prejuízo de mais de R$ 55,9 milhões. Uma prisão ocorreu em Unaí, em Minas Gerais, e a outra ocorreria em Palmas, mas o suspeito segue foragido.\nA investigação aponta que o grupo simula negociações milionárias no agronegócio, principalmente com soja e milho, para gerar créditos ilegais de ICMS por meio de notas fiscais inidôneas.\nUm homem de 29 anos, apontado como principal responsável, atua a partir de Unaí. Em Palmas, um contador de 31 anos exerce papel operacional e financeiro na estrutura. Durante a operação, outras duas pessoas acabaram presas em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.