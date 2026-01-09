Edvaldo Leandro de Macedo e Pedro Henrique Melo Rabelo, suspeitos de envolvimento na morte do servidor de Cristalina (Divulgação / Polícia Civil)\nDois suspeitos são procurados por envolvimento na morte do servidor Limarco do Nascimento Oliveira, de 38 anos, durante uma confraternização da Prefeitura de Cristalina, no Entorno do Distrito Federal (DF). Os suspeitos são Edvaldo Leandro de Macedo e Pedro Henrique Melo Rabelo.\nEm nota, a defesa de Edvaldo, a advogada Pricilla Teles, disse que seu cliente “jamais agiu com intenção de causar mal, não havendo, de sua parte, qualquer premeditação ou motivação fútil para o lamentável ocorrido”. Mencionou que ele estava servindo os participantes e que tentou apartar a confusão que já estava em andamento, iniciada pelo amigo da vítima. Por último, disse que os “fatos serão devidamente esclarecidos no curso regular do processo” (veja a nota completa no final). A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Pedro Henrique.