Quatro suspeitos pela morte de Francisco Odair Pereira, 49 anos, foram denunciados pelo Ministério Público do Tocantins. Eles devem responder pelos crimes de homicídio qualificado, destruição e ocultação de cadáver e corrupção de menores. Conforme as investigações, o crime aconteceu depois que a vítima mandou mensagens para uma mulher comprometida. O corpo de Francisco foi encontrado decapitado e queimado em Luzimangues.\nO caso foi encaminhado para o juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Nacional, que deve decidir se aceita ou não a denúncia. Três suspeitos denunciados estão presos e o quarto é procurado pela polícia.\nOs nomes dos suspeitos não foram divulgados, por isso o JTo não conseguiu contato com as defesas deles. A reportagem também não conseguiu contato com representantes de Francisco Odair.