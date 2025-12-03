-Contrabando de cigarros no Tocantins (1.3344867)\nA Polícia Federal cumpriu três mandados de busca e apreensão contra suspeitos de contrabando de cigarros com origem do Paraguai, nesta quarta-feira (3). A Operação ‘Famus Prima Luce’ ocorreu em Alvorada e Gurupi, região sul do estado.\nOs mandados foram expedidos pela Justiça Federal de Gurupi. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados e o JTo não teve acesso à defesa deles.\nDe acordo com a PF, os cigarros contrabandeados, por não passarem por controle de qualidade, contêm substâncias altamente nocivas e representam grave risco à saúde dos consumidores. Além de alimentar a economia ilegal, prejudica a saúde pública.\nPrimeira escola particular de Palmas encerra atividades após 33 anos de história\nEditais notificam mais de 4,4 mil motoristas por infrações de trânsito em Palmas; veja como acessar