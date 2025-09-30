-Suspeito na Igreja (1.3318391)\nAntes de ser preso por suspeita de matar o namorado da ex-companheira, Pedro Ivo Afonso, participou do culto em uma igreja de Palmas. No vídeo postado nas redes sociais da igreja evangélica, ele conversa com o pastor e afirma: "Cheguei a esse ponto, de tirar a vida de uma pessoa". A gravação foi publicada no dia 13 de agosto, quase um mês depois do assassinato de Pedro Henrique Gomes de Oliveira, de 26 anos.\nNas imagens, o pastor afirma que percebeu o arrependimento de Pedro Ivo e diz: "Tu não vai ser chamado de assassino, tu não vai ser chamado de homicida".\nA defesa de Pedro Ivo informou que recebeu a prisão preventiva com surpresa, pois o cliente tem colaborado com as investigações e vai pedir a revogação da prisão. Também afirmou que ele foi agredido pela vítima e, após ser ferido, entrou em luta corporal que levou ao óbito. Sobre o vídeo, afirmou que o cliente também confessou à polícia, demonstrando sua boa-fé nas investigações (veja a íntegra da nota abaixo).