Um investigado pela polícia por suspeita de integrar uma organização criminosa, alvo da Operação Eclipse, deflagrada no início deste ano, desobedeceu ordem de parada e bateu em uma viatura da Polícia Civil durante uma tentativa de abordagem nesta sexta-feira (3), em Araguaína, na região norte do estado.\nSegundo a polícia, um disparo foi feito em direção ao pneu do carro em que o investigado estava, com a intenção de impedir a fuga. Mesmo após o disparo, o suspeito conseguiu deixar o local dirigindo o veículo. Em seguida, abandonou o carro e fugiu para uma área de mata.\nVídeo mostra momento em que caminhão atinge carros no mirante antes de despencar na Serra de Taquaruçu\nJulho será mais quente no Tocantins? Especialista explica influência do El Niño\nConforme a Secretaria da Segurança Pública (SSP), por meio da 2ª Divisão de Repressão a Roubos (DRR-Araguaína), o investigado estava desaparecido desde fevereiro deste ano e voltou a ser monitorado após surgirem informações de que estaria novamente envolvido no planejamento de roubos a estabelecimentos comerciais em Araguaína.