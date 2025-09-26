Um homem de 36 anos foi indiciado por estupro de vulnerável após ser flagrado enquanto estava se masturbando dentro do quarto de uma adolescente de 12 anos, enquanto ela dormia. A cena foi presenciada pela irmão da vítima, que confrontou o suspeito.\nO crime aconteceu em Caseara, na região oeste do estado. O inquérito do caso foi concluído nesta sexta-feira (26). O indiciado não teve o nome divulgado e o JTo não conseguiu contato com a defesa dele.\nDe acordo com a Polícia Civil, o suspeito era amigo da família da adolescente e estava morando provisoriamente na casa dela. Em junho de 2025, conforme a polícia, ele aproveitou que a mãe da vítima tinha saído e forçou entrada no quarto onde ela dormia, durante a madrugada.\nJovem sofre estupro em casa abandonada e mais um suspeito é preso\nPai é condenado a 30 anos por violência sexual contra filha adolescente