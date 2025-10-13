Um homem de 34 anos foi preso, nesta segunda-feira (13), suspeito de matar o próprio amigo após ele se negar a servir mais bebida alcoólica. Segundo a Polícia Civil, o suspeito agrediu a vítima com um pedaço de pau. O crime aconteceu em Paranã.\nO nome do homem não foi divulgado, por isso o JTo não teve conseguiu contato com a defesa.\nSobrevivente que estava com pescadores atingidos por raio tentou puxá-los de volta para o barco, diz amigo\nAdolescente de 13 anos salva irmã recém-nascida que estava sem respirar: 'Foi um alívio enorme'\nO assassinato foi registrado no dia 2 de outubro de 2025. Conforme o delegado Vladimir Bezerra de Oliveira, os dois amigos estavam bebendo e, em um momento, o suspeito pediu para que a vítima servisse mais bebida a ele.\nA vítima negou, fato que despertou a fúria do agressor, que então pegou uma ripa que estava nas proximidades e golpeou repetidas vezes a vítima, sobretudo na cabeça, causando seu óbito ainda no local”, disse o delegado.