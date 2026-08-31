Wanderson de Souza Freitas, de 35 anos, foi morto a tiros neste domingo (30), no balneário Pau Seco, na região norte de Palmas. Segundo o delegado da Polícia Civil, os dois tinham histórico de desentendimento. No dia do crime, o homem discutiu com a vítima, se retirou para pegar uma arma de fogo, retornou ao local e atirou.\nVeja no Bom Dia Tocantins: Polícia procura suspeito de matar homem às margens do Lago de Palmas\nO assassinato aconteceu às margens do Lago de Palmas. De acordo com informações apuradas pela TV Anhanguera, Wanderson estava com a esposa e os filhos, de 11 meses e 3 anos, que presenciaram a morte.\nJá havia um desentendimento anterior entre eles. Um deles estava aqui com a família quando foi confrontado por outro indivíduo. Iniciaram uma discussão, e esse autor saiu, ao que tudo indica, para buscar a arma que utilizou para o crime, e voltou. Momento em que confrontou a vítima novamente e desferiu os disparos de arma de fogo", disse o delegado, Israel Andrade.