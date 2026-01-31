Maicon Douglas está sendo investigado por participação no assassinato de Daiane e por ter atrapalhado as investigações policiais sobre o pai, Cleber Rosa (Reprodução/Instagram de Maicon Douglas e Wildes Barbosa/ O Popular)\nNo dia do assassinato da corretora de imóveis Daiane Alves Souza, de 43 anos, Maicon Douglas Souza de Oliveira publicou uma foto antiga em sua rede social. Maicon é filho de Cleber Rosa de Oliveira, síndico suspeito de matar a mulher no subsolo de um condomínio em Caldas Novas, no Sul de Goiás. Na postagem, feita no estilo TBT (throwback thursday), ele aparece em uma praia com a legenda: “Na final do mundial”.\nInvestigado por participação no crime e por atrapalhar o trabalho da polícia, Maicon está preso em Goiânia. Segundo as investigações, ele teria auxiliado o pai após o homicídio. De acordo com a polícia, Maicon Douglas é analista de sistemas e também atuava como corretor de imóveis.