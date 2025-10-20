Um jovem de 28 anos acabou preso nesta segunda-feira (20), suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas em Palmas. Ele foi flagrado ao chegar a uma casa apontada como possível ponto de venda ilegal e estava com uma mochila recheada de entorpecentes. Com ele, foram apreendidos cerca de 30 quilos de drogas.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Grande quantidade de droga é apreendida pela PM em quadra de Palmas\nDe acordo com a Polícia Militar (PM), o flagrante aconteceu durante a tarde, na Arno 72, antiga 605 Norte. Uma equipe do Batalhão de Polícia de Choque (BPCHOQUE) fazia patrulhamento e foi informada de uma movimentação em uma casa da quadra.\nHomem é preso por suspeita de matar jovem em casa abandonada\nVídeo mostra momento em que jovem se envolve em confusão e é morto com a própria arma