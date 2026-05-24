-Homem morto pela polícia (1.3414054)\nUm homem suspeito de tentar matar sua esposa e manter os três enteados em cárcere privado, em Niquelândia, na região norte de Goiás, foi morto durante confronto com a polícia. O caso foi atendido por equipes da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) da Polícia Militar (PM) na madrugada deste domingo (24). (Assista acima o vídeo com o relato dos militares)\nA Polícia Científica confirmou a morte do homem e informou que seu corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Uruaçu. Segundo a polícia, o corpo do suspeito teve quatro perfurações e já foi liberado para a família.\nDe acordo com o 18° Comando Regional da Polícia Militar (CRPM) de Uruaçu, o homem, que não teve o nome divulgado, mantinha em cárcere privado a sua esposa e os filhos dela, duas crianças de 6 anos de idade e uma de 3 anos.