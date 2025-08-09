Caminhonete conduzida por suspeito de roubo em fazenda de Porto Nacional capotou durante fuga em Palmas (Ascom 1ºBPM/Divulgação)\nUm homem de 23 anos morreu após entrar em confronto com policiais militares em Porto Nacional, região central do estado. Segundo a Polícia Militar, o suspeito reagiu à abordagem e acabou sendo baleado neste sábado (9). Ele supostamente teria envolvimento com o roubo a uma fazenda no município.\nDe acordo com a Polícia Militar, o 5º Batalhão de Polícia (5º BPM) recebeu uma denúncia de que o homem estava em uma casa no Residencial Rio Tocantins e portava uma arma de fogo. A polícia afirmou que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.\nVeja vídeo no JA2: Suspeito de ser mentor de assalto com reféns morre em confronto com a PM\nO nome do suspeito não foi divulgado e o JTo não conseguiu contato com nenhum representante dele.