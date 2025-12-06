Waldecir José de Lima Júnior, principal suspeito pela morte de Dhemis Augusto Santos, de 35 anos, em um shopping da região central de Palmas ainda está sendo procurado. O crime completou uma semana neste sábado (6) e a defesa do suspeito indicou somente o local onde estava a arma usada na ação.\nO assassinato aconteceu no dia 29 de novembro, em um shopping na quadra 203 Sul. Dhemis atuava como vigia no local e, segundo informações policiais, ele alertou que Waldecir estacionou o carro de luxo que dirigia em local errado, inclusive acertando uma baliza sinalizadora. Eles discutiram e logo o suspeito sacou uma arma e atirou no trabalhador. Câmeras de monitoramento registraram o homicídio.\nWaldecir José de Lima Júnior, principal suspeito pela morte de Dhemis Augusto Santos, de 35 anos, em um shopping da região central de Palmas ainda está sendo procurado. O crime completou uma semana neste sábado (6) e a defesa do suspeito indicou somente o local onde estava a arma usada na ação.