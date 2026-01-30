Momento em que o suspeito ameaçou e atirou contra vigilante, em Palmas (Reprodução/Câmeras de segurança)\nUm homem identificado como Waldecir José de Lima Júnior, 40 anos, continua foragido após matar o vigia Dhemis Augusto Santos, 35 anos, em um shopping da capital do Tocantins. Waldecir teve a prisão preventiva decretada pela Justiça logo após o crime e permanece sem localização definida pelas autoridades.\nO homicídio aconteceu na noite de 29 de novembro de 2025, enquanto Dhemis trabalhava como vigia no estacionamento do centro comercial. Conforme relatos da Polícia Civil, o crime começou após uma discussão entre o vigia e o motorista por causa de uma vaga de estacionamento em área proibida.\nImagens de câmeras de segurança do shopping mostram o momento em que Waldecir aponta uma arma em direção ao vigia e efetua os disparos. Dhemis sofreu um tiro na região do abdômen, recebeu atendimento de equipes de emergência, mas não resistiu aos ferimentos.