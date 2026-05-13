De acordo com informações da TV Anhanguera, o suspeito confessou o crime durante depoimento prestado na delegacia (Reprodução/TV Anhanguera)\nO suspeito de matar o estudante de medicina veterinária Luciano Milo, de 27 anos, foi preso pela Polícia Militar (PM) próximo à Rodoviária de Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia. Segundo os policiais,Walison Ascanio Tito, de 30 anos, tentava fugir quando foi abordado e levado para a Delegacia de Homicídios, onde o mandado de prisão em aberto contra ele foi cumprido.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa do suspeito, mas permanece com o espaço aberto para posicionamento.\nDe acordo com informações apuradas pelo repórter Tarik Augusto, da TV Anhanguera, o suspeito confessou o crime durante depoimento prestado na delegacia. Segundo a polícia, Walison afirmou que matou Luciano asfixiado utilizando o cabo do notebook da vítima.