Edvaldo Leandro de Macedo sendo preso em Senador Canedo (Reprodução/ TV Anhanguera)\nUm homem identificado como Edvaldo Leandro de Macedo foi preso pela Guarda Civil Municipal (GCM) em Senador Canedo, suspeito de matar um servidor público da prefeitura de Cristalina durante uma festa. O suspeito estava foragido e foi encontrado mais de um mês após o crime.\nO outro suspeito de estar envolvido na morte do servidor Limarco Nascimento Oliveira, de 38 anos, é Pedro Henrique Melo Rabelo, que também estava na festa. A reportagem questionou à Polícia Civil (PC) sobre o paradeiro de Pedro Henrique, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.\nAo repórter do POPULAR Rodrigo Melo, a advogada Pricilla Teles, que está responsável pela defesa de Edvaldo, informou que seu cliente “jamais agiu com intenção de causar mal, não havendo, de sua parte, qualquer premeditação ou motivação fútil para o lamentável ocorrido”. Mencionou que ele estava servindo os participantes e que tentou apartar a confusão que já estava em andamento, iniciada pelo amigo da vítima. Por último, disse que os “fatos serão devidamente esclarecidos no curso regular do processo” (veja a nota completa no final do texto). A reportagem não conseguiu localizar a defesa de Pedro Henrique.