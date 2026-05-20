-Vídeo morte de PM aposentado (1.3412314)\nUm homem suspeito de matar o policial militar aposentado Durvaci Ferreira Louça, de 60 anos, e ferir o filho dele durante uma briga em Peixe, no sul do Tocantins, acabou preso na manhã desta quarta-feira (20). O crime aconteceu no último domingo (18), na Avenida Beira Rio, no centro da cidade (veja vídeo acima).\nO suspeito não teve o nome divulgado à imprensa pelas autoridades policiais, por isso o Jornal do Tocantins não conseguiu contato com a sua defesa.\nVeja no Bom Dia Tocantins: Policial militar aposentado é morto a facadas durante confusão em Peixe\nSegundo a Polícia Civil, o suspeito, de 30 anos, atacou as vítimas com golpes de faca durante uma discussão. Durvaci morreu ainda no local. O filho dele, identificado como André, sofreu ferimentos e sobreviveu.