O suspeito de matar o jovem Pedro Henrique Gomes de Oliveira, de 26 anos, foi preso em Palmas. O crime aconteceu em julho de 2025. Para a polícia, o crime aconteceu por ciúmes, pois a vítima estava tendo um relacionamento com a ex-mulher do investigado.\nNa época, segundo a Polícia Militar, o suspeito apareceu na casa da ex, afirmando que a filha deles estava passando mal. Quando ela abriu a porta, ele atacou Pedro Henrique.\nNas imagens divulgadas pela Polícia Civil, o suspeito aparece entrando em uma delegacia. O rosto dele foi borrado pela Secretaria de Segurança Pública (SSP). O nome dele não foi divulgado, por isso o JTo não conseguiu contato com a defesa.\nApós o cumprimento do mandado de prisão, o homem foi levado para a Unidade Prisional de Palmas, onde ficará à disposição da Justiça.\nFim de casamento e ameaças da ex-nora: o que se sabe sobre assassinato de casal de pastores em Pium