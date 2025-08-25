O suspeito de matar a jovem Ana Caroline Oliveira de Sousa foi preso após se entregar à polícia em Gurupi, no sul do estado. Segundo a Polícia Civil, ele se apresentou na Central de Flagrantes acompanhado de um advogado no domingo (24). A vítima foi encontrada morta em uma casa alugada com ferimentos causados por faca.\nSegundo a Polícia Civil, o suspeito ficou em silêncio ao ser questionado sobre o caso e segue preso. Ele permaneceu preso porque a Justiça havia autorizado a prisão preventiva dele, após pedido do delegado. O nome do suspeito não foi divulgado, por isso, o JTo não conseguiu contato com a defesa dele.\nO homem tem passagens por roubo, extorsão e tráfico de drogas. Ainda segundo a polícia, ele chegou a cumprir pena em regime fechado, mas atualmente estava em regime aberto.\nO caso segue sendo investigado pela 3ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Gurupi.