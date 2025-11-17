Dagolberto Cipriano de Sousa, de 61 anos, policial civil aposentado, é suspeito de matar Antônio Celestino de Medeiros Neto, também de 61 anos, com quatro facadas após uma briga em uma distribuidora de Palmas, no último sábado (15). Ele se apresentou à polícia, optou por permanecer em silêncio durante o interrogatório e responderá ao processo em liberdade.\nConcursado pela Secretaria da Segurança Pública em 2003, o policial se aposentou em junho de 2017. De acordo com o portal da transparência do Governo do Tocantins, ele recebe uma aposentadoria bruta de R$ 21.991. Com os descontos, o valor líquido é de R$ 14.135,52.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Saiba detalhes da confusão que terminou em morte em uma distribuidora em Palmas\nO advogado Antônio Ianowich Filho, que representa a defesa do policial aposentado, informou que Dagolberto "se apresentou espontaneamente perante a autoridade policial e está à disposição da Justiça para esclarecer os fatos".