Ianca Pereira Moura, de 29 anos, e Teoclides Dias Pereira Neto, 30, apontado pela polícia como principal suspeito do feminicídio (Reprodução/Instagram de Ianca Moura)\nO homem apontado como principal suspeito de matar Ianca Pereira Moura, de 29 anos, morreu na manhã deste sábado (11) durante uma ocorrência da Polícia Militar (PM) no Jardim Taquari, região sul de Palmas. Segundo a PM, uma equipe da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam) localizou o suspeito durante diligências e reagiu após ser recebida a tiros.\nNa manhã deste domingo (12), a Secretaria da Segurança Pública (SSP) confirmou que o homem morto durante a ocorrência é Teoclides Dias Pereira Neto, de 30 anos. Ele era o principal suspeito de ter cometido o feminicídio registrado na tarde de sexta-feira (10), também no Jardim Taquari.