Lelito Tavares Barbosa foi morto em confronto com a Polícia Militar, em Palmas (TO) (Reprodução/Instagram de Lelito Barbosa)\nLelito Tavares Barbosa morreu em confronto com a Polícia Militar do Tocantins, em Palmas. Ele é apontado como o principal suspeito de assassinar a ex-esposa Morgana Vieira Monteiro na quadra 1.503 Sul. O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (27) e o ex-marido havia fugido após o crime.\nO homem foi encontrado em uma área de mata próxima à casa onde aconteceu o feminicídio. Durante o rastreamento do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do Grupo de Operações, houve o confronto e Lelito morreu no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado e constatou o óbito.\nConforme as testemunhas ouvidas pela TV Anhanguera, a mulher ainda tentou se proteger do ex-marido se trancando no banheiro da residência. A PM informou que o ex-marido teria efetuado disparos de arma de fogo e, em seguida, golpeado a vítima com uma arma branca.