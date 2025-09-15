O principal suspeito de matar Thalyta Amancio da Silva Fernandes, de 27 anos, foi preso nesta segunda-feira (15) em cumprimento a mandado de prisão preventiva. Conforme a Polícia Civil, o homem de 41 anos é ex-companheiro da vítima. Ela foi morta na frente dos filhos dela, de seis e oito anos de idade.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Homem é preso suspeito de matar mulher na frente dos filhos em Tocantinópolis\nO crime aconteceu no dia 11 de setembro, em Tocantinópolis, extremo norte do estado. Thalyta foi assassinada com golpes de faca e o caso está sendo investigado pela 3ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher e Vulneráveis (3ª DEAMV – Tocantinópolis).\nDe acordo com a delegada Lívia Rafaela, titular da 3ª DEAMV, o homem se apresentou à Central de Atendimento da Polícia Civil acompanhado de uma advogada, durante a manhã. Como a 3ª DEAMV havia representado pela prisão e o mandado foi decretado pela Justiça durante o fim de semana, a prisão foi cumprida.