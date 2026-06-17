O desaparecimento de Anisiana Pereira da Silva, a "Anne", terminou de forma trágica na última terça-feira (16), em Taguatinga, região Sul do Tocantins. Descrita por parentes como uma mulher pura e sempre disposta a ajudar, a vítima de 32 anos foi morta a facadas e abandonada em uma área de mata. O suspeito, seu ex-companheiro, de 47 anos, confessou o crime após ser interceptado pela polícia durante uma tentativa de fuga.\nO corpo de Anisiana foi localizado em uma área de mata às margens da rodovia que liga Taguatinga a Luís Eduardo Magalhães (BA). A localização ocorreu após buscas integradas entre as polícias Civil e Militar. De acordo com a perícia, a vítima apresentava marcas de perfurações causadas por um objeto cortante.\nSegundo a Polícia Civil, ele foi capturado em Filadélfia, no norte do Tocantins, enquanto tentava fugir para o Maranhão. Como o nome do investigado não foi divulgado oficialmente, o g1 não localizou a defesa dele.