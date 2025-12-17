Suspeito de matar o empresário Abnael Paes de Mendonça Júnior, de 41 anos, foi preso em Palmas (Matheus Dias/TV Anhanguera)\nO homem suspeito de matar o empresário Abnael Paes de Mendonça Júnior, de 41 anos, foi preso pela Polícia Militar (PM) horas após o crime. Ele foi levado para a Central de Flagrantes da Polícia Civil, no setor Santa Bárbara, em Palmas. O crime é investigado como latrocínio.\nO empresário foi assassinado na madrugada desta quarta-feira (17), enquanto dormia na própria loja localizada na Avenida Tocantins, em Taquaralto. O suspeito foi localizado no setor Santa Helena, cerca de seis horas após o crime.\nJúnior era proprietário da rede de lojas Lojão Top 20, com filiais em Palmas e Porto Nacional. A empresa emitiu nota de pesar e descreveu o empresário como "trabalhador e querido por todos".