Um homem, de 20 anos, acabou preso suspeito de matar um filhote de cachorro no Jardim Aureny I, na região sul de Palmas. O crime aconteceu na tarde desta sexta-feira (17). O suspeito seguia de moto em direção ao centro da capital quando recebeu ordem de parada de equipes da Divisão Ambiental da Guarda Metropolitana de Palmas e acabou preso.\nO nome do suspeito não foi divulgado, por isso o Jornal do Tocantins não teve contato com a defesa dele. A tutora do animal, que é irmã do suspeito, compareceu à Delegacia de Polícia para formalizar o registro da ocorrência.\nA equipe da GMP prendeu o homem na Avenida Siqueira Campos, próximo a ponte sobre o Ribeirão Taquaruçu Grande. Conforme informações preliminares da corporação municipal, o homem teria perdido o emprego e ficou irritado quando chegou na casa onde o crime aconteceu e o cachorro mordeu seu pé, momento em que teria atacado o animal com pauladas e pedradas e depois fugiu.