Anisiana Pereira da Silva foi encontrada morta em área de mata às margens da rodovia entre o Tocantins e a Bahia (Reprodução/Instagram de Taguatinga 24h)\nO homem suspeito de matar a ex-companheira Anisiana Pereira da Silva, de 32 anos, foi preso enquanto tentava fugir do Tocantins em direção ao Maranhão, segundo a Polícia Civil. A prisão aconteceu nesta terça-feira (16) em Filadélfia, norte do estado, poucas horas após o desaparecimento da vítima e a localização do corpo.\nDe acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o suspeito confessou o crime no momento da prisão e indicou aos policiais onde havia deixado o corpo. O nome do suspeito não foi divulgado. Por isso, o JTo não conseguiu localizar a defesa até a última atualização desta reportagem.\nAnisiana foi encontrada em uma área de mata às margens da rodovia que liga os municípios de Taguatinga (TO) e Luís Eduardo Magalhães (BA). Conforme a perícia, a vítima apresentava, preliminarmente, perfurações provocadas por arma branca.