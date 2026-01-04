O homem suspeito de matar a namorada a facadas em Goiânia tem histórico de homicídio culposo no trânsito e agressão contra duas ex-companheiras, segundo a Polícia Civil. Djanir Brito, de 37 anos, é suspeito de matar Natali Vieira Batista, de 33 anos, a facadas durante uma discussão na Vila Montecelli, em Goiânia.\nAté a última atualização desta matéria, a reportagem não conseguiu contato com a defesa do suspeito. Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu no dia 26 de dezembro.\nAo POPULAR, a delegada Gabriela Adas disse que Djanir Brito tem passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, roubo, lesão corporal contra uma ex-namorada, homicídio culposo no trânsito e tentativa de homicídio. Segundo a delegada, os crimes foram cometidos em Goiânia e Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital.