-Câmara registra feminicídio de técnica de enfermagem (1.3332832)\nO suspeito de encomendar a morte da técnica de enfermagem Daiany Batista de Carvalho, de 31 anos, foi preso na tarde deste domingo (9). O homem foi localizado em uma fazenda entre a zona rural de Araguaçu (TO) e São Miguel do Araguaia (GO).\nDaiany foi assassinada a tiros na noite de 4 de novembro, após deixar um estabelecimento e caminhar até seu carro, em Figueirópolis, no sul do Tocantins. No meio de uma rua, a técnica de enfermagem foi abordada pelo atirador, que também foi preso. O crime foi registrado por câmeras de segurança.\nA prisão foi feita por equipes da Rádio Patrulha de Sandolândia, do 7° CIPM de Alvorada e com o apoio do 51º Batalhão de São Miguel do Araguaia. Ele não teve o nome divulgado, e o JTo não conseguiu contato com a defesa.