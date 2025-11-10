-Câmara registra feminicídio de técnica de enfermagem (1.3332832)\nO ex-vereador de Sandolândia, Genivaldo Mendes da Silva, de 47 anos, é suspeito de ser o mandante do assassinato da técnica de enfermagem Daiany Batista de Carvalho. À polícia, ele confessou que teria pago R$ 5 mil para um homem cometer o crime.\nA motivação do crime, segundo a Polícia Militar, seria por ele não ter aceitado o fim do relacionamento com sua ex-companheira, que estava se relacionando com a vítima. O JTo não conseguiu contato com a defesa do ex-vereador até a última atualização desta reportagem.\nO crime aconteceu em Figueirópolis no dia 4 de novembro de 2025. A vítima estava saindo de uma loja quando foi assassinada. O suspeito de ser o executor do crime foi preso na última quinta-feira (6). O nome dele não foi divulgado, por isso a reportagem não conseguiu contato com a defesa dele.