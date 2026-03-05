Um jovem de 23 anos foi preso em Santa Helena de Goiás (GO), suspeito de invadir sistemas institucionais e corporativos para obter dados sigilosos e lavar dinheiro. Segundo a Polícia Civil, os crimes tinham ligação com ações realizadas no Tocantins.\nA prisão ocorreu durante a Operação Padlock, deflagrada nesta quarta-feira (4) pela Polícia Civil do Tocantins, por meio da Divisão Especializada de Repressão a Crimes Cibernéticos (DRCC) de Palmas. O nome do suspeito não foi divulgado e, por isso, o JTo não conseguiu contato com a defesa.\nDe acordo com a investigação, iniciada no começo de 2025, há indícios de que o jovem coordenava invasões a sistemas institucionais e corporativos para obter informações sigilosas.\nSegundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), os dados eram explorados com finalidade financeira, sendo vendidos em mercados clandestinos ou usados diretamente em fraudes, como abertura de contas bancárias e contratação de crédito em nome das vítimas.