Um homem procurado por homicídio foi detido na manhã desta segunda-feira (6) em Dianópolis, no sudeste do estado, após ser encontrado pela polícia escondido dentro de um banheiro na rodoviária do município. Ele é suspeito de matar um homem a facadas após invadir a residência da vítima no dia anterior.\nDe acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), o crime foi registrado neste domingo (5). O agressor teria entrado na casa da vítima portando um facão e desferido diversos golpes. A principal linha de investigação da Polícia Civil aponta que uma desavença por motivações pessoais teria provocado o ataque.\nA vítima chegou a ser socorrida por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Regional de Dianópolis. O homem passou por um procedimento cirúrgico de emergência, mas não resistiu às lesões e morreu na unidade de saúde.