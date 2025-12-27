Um homem de 50 anos acabou preso suspeito de invadir a casa e matar a ex-companheira de 55 anos com golpes de arma branca, em Buriti do Tocantins, no Bico do Papagaio. Conforme a Polícia Militar, ele foi localizado e preso no município de São Domingos do Araguaia (PA).\nO crime aconteceu por volta das 6h deste sábado (27), horas depois de outra mulher ser assassinada na cidade. Segundo a PM, o suspeito foi localizado durante um monitoramento de possíveis rotas de fuga da cidade, incluindo as travessias de balsa na região. O nome dele não foi divulgado e, por isso, o JTo não conseguiu contato com a defesa.\nApós o crime, a mulher chegou a ser socorrida e levada em estado grave ao Hospital Regional de Augustinópolis, mas morreu. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que a vítima tinha solicitado uma medida protetiva de urgência, que foi deferida pelo Poder Judiciário.