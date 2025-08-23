Um homem foi preso em flagrante suspeito de provocar o incêndio em uma fazenda no município de Santa Tereza do Tocantins, região central do estado. Além de ser levado para a delegacia, ele recebeu uma multa de R$ 459 mil da Polícia Militar Ambiental (BPMA).\nDe acordo com a PM, o incêndio que teria começado de forma intencional na sexta-feira (22) e foi denunciado por meio do sistema Ambiental On-Line. Além do crime ambiental, o homem teria ameaçado funcionários de uma fazenda vizinha que questionaram a ação, e teria ainda impedido que o fogo fosse combatido.\nVeja no vídeo do Jornal Anhanguera 1ª Edição: Homem é preso em flagrante suspeito de provocar incêndio criminoso em fazenda\nO nome e a idade do homem não foram divulgados e por isso o JTo não conseguiu contato com a defesa.\nAs chamas atingiram uma área de cerca de 150 hectares de pastagens e áreas de reserva, além de10 a 12 quilômetros de cercas. Mangueiras de água da propriedade também ficaram danificadas com o incêndio.