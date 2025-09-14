Um homem de 31 anos foi preso suspeito de importunar sexualmente a vizinha em Palmas. Segundo a Polícia Civil, o homem já havia praticado o crime outras vezes contra a vítima. A mulher gravou os atos e apresentou as provas na delegacia.\nO nome do suspeito não foi divulgado, por isso o g1 não conseguiu contato com a defesa dele.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 2ª Edição: Homem é preso em Palmas por suspeita de importunação sexual contra vizinha\nO suspeito foi preso neste sábado (13), após a vítima denunciar o crime à Polícia Civil. Conforme o boletim de ocorrência, o homem teria exibido as partes íntimas e feito atos libidinosos na frente da vizinha.\nComo a situação voltou a se repetir, a vítima procurou a delegacia. Ela apresentou fotos e vídeos feitos no momento em que o vizinho cometia o crime, reforçando a materialidade do crime, segundo a PC. Com as informações, os policiais foram até a casa do suspeito e realizaram a prisão em flagrante.