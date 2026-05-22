Wesley Parente Pereira é conhecido pelo apelido de “Bad Boy” (Divulgação/SSP)\nApontado pela Polícia Civil como autor de homicídios e tentativas de assassinato em Porto Nacional, Wesley Parente Pereira, de 43 anos, acabou preso nesta sexta-feira (22) após se apresentar espontaneamente na sede da 7ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (DEIC), acompanhado de um advogado. Contra ele, a Justiça havia expedido quatro mandados de prisão relacionados a crimes violentos registrados na cidade ao longo do primeiro semestre de 2025.\nSegundo a Polícia Civil, Wesley, conhecido pelo apelido de “Bad Boy”, já estava sendo procurado e decidiu comparecer à unidade policial após a divulgação de suas características e intensificação das buscas. O delegado Wagner Rayelly Pereira Siqueira, titular da 7ª DEIC, afirmou que a captura “era questão de tempo”.