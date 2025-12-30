O principal suspeito de matar a tiros Elcimar Júnior Ferreira Rodrigues, de 31 anos, foi identificado e preso após o crime registrado em frente ao Hospital Municipal de Conceição do Tocantins, no sudeste do estado. Câmeras de segurança próximas à unidade flagraram a ação.\nO homicídio ocorreu no domingo (28), e a prisão do homem apontado como autor dos disparos aconteceu na segunda-feira (29). Segundo a Polícia Civil, imagens de câmeras que registraram o crime auxiliaram na identificação do suspeito.\nO nome do suspeito não foi divulgado e, por esse motivo, o JTo não conseguiu contato com a defesa.\nA delegada Melicia Resende Rocha Ganzaroli de Ávila, responsável pelo caso, explicou que as buscas das equipes das delegacias de Conceição do Tocantins e de Arraias começaram em seguida à identificação.