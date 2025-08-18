Um homem suspeito de integrar uma quadrilha especializada em furto de caminhonetes foi preso em um esconderijo em Porto Nacional, região central do estado. Durante a ação, um veículo furtado em Palmas foi recuperado. A Polícia Civil faz buscas por outros dois suspeitos.\nSegundo o delegado Rossílio Corrêa, o grupo também agia em outros estados. Os criminosos teriam furtado outras duas caminhonetes em Palmas.\n“Este grupo criminoso é interestadual e focado em caminhonetes de modelo Hilux. Eles estavam sendo monitorados após dois furtos recentes na região da Praia da Graciosa, em Palmas, um no dia 1º e o outro no dia 3 de agosto. Hoje conseguimos prender um dos integrantes”, explicou o delegado.\nO suspeito preso foi localizado em uma casa usada como esconderijo no distrito de Luzimangues neste domingo (17). No local, a polícia encontrou uma caminhonete que havia sido furtada no estacionamento de um hotel, na capital, durante um show no sábado (16). Conforme a Polícia Civil, o veículo estava parcialmente desmontado.