O ex-companheiro de Tatiana Barbosa dos Santos, de 44 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira (31) em Araguaína, no norte do Tocantins, suspeito de matá-la a facadas. A prisão foi feita pela Polícia Militar.\nO suspeito foi identificado como Alcilon Dias de Oliveira, de 47 anos. Em entrevista à TV Anhanguera, ele confessou o crime. "Não sei o que deu na cabeça. Agora estou arrependido. Nunca brigamos, não", disse, em entrevista ao repórter Márcio Novais.\nO JTo não conseguiu contato com a defesa do investigado.\nVeja vídeo no JA1: Polícia prende homem suspeito de feminicídio\nTatiana foi morta na noite de quinta-feira (30), no Setor Universitário. Segundo relatos de testemunhas, o agressor invadiu a residência e desferiu diversos golpes contra Tatiana. Uma testemunha de 39 anos chegou a tentar intervir, mas foi empurrada e ameaçada pelo autor antes de sua fuga.