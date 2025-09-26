-Suspeito de executar casal de pastores no Tocantins é preso em Santa Catarina (1.3317267)\nO suspeito de executar Francilene de Sousa Reis e Silva, de 42 anos, e Dorvalino das Dores da Silva, de 63 anos, foi preso nesta sexta-feira (26). Segundo a investigação, o crime aconteceu a mando da ex-nora do casal, que não aceitava o fim do relacionamento com o filho deles.\nO crime aconteceu em junho deste ano em Pium, região oeste do Tocantins. Os pastores foram encontrados com ferimentos de bala na cabeça. A ex-nora foi presa no dia 26 de junho.\nSegundo investigações, a suposta mandante pediu para que o atual namorado dela executasse as vítimas.\nO suspeito foi localizado em Joinville (SC) em uma operação conjunta entre as polícias do Tocantins e de Santa Catarina. Ele foi encaminhado para uma unidade prisional de Joinville e será recambiado para o Tocantins.