O suspeito de executar Felisma Pereira Neco, de 45 anos, na noite de 5 de junho de 2022, foi preso preventivamente nesta segunda-feira (06). O mandado de prisão foi cumprido por policiais civis da 55ª Delegacia de Polícia Civil de Divinópolis do Tocantins, que divulgaram apenas as iniciais L.S.M. do preso, que tem 29 anos.\nSegundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima foi morta por ter um relacionamento com uma adolescente, desaprovado pelo pai da jovem. Apesar da diferença de idade, a menor já havia atingido a idade legal de consentimento e, de acordo com a polícia, não há indícios de abuso. O crime ocorreu na zona rural de Divinópolis do Tocantins, que fica a cerca de 120 km da capital.\nO investigado de ser mandante do crime foi apontado como o pai da adolescente. Após ameaças de morte, ele teria contratado L.S.M. para matar Felisma, oferecendo como pagamento uma motocicleta no valor de R$ 3 mil.