Um homem de 28 anos, investigado por suspeita de cometer um estupro na região sul de Palmas, foi localizado internado em um hospital da capital. O mandado de prisão foi cumprido neste sábado (30) por equipe da 1ª Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (DEAM - Palmas).\nDe acordo com a Polícia Civil, o crime aconteceu no último dia 16 de agosto, na quadra Arse 111, antiga quadra 1.104 sul. A vítima registrou boletim de ocorrência na Central de Atendimento à Mulher que fica na Casa da Mulher Brasileira. Quando os investigadores começaram a apurar o caso, chegaram ao nome do suspeito.\nO nome dele não foi informado e, por isso, o JTo não conseguiu entrar em contato com a defesa do investigado.\nA delegada Fernanda Siqueira Correia, responsável pela investigação do caso, explicou que o homem vai continuar internado devido a um acidente de trânsito, mas a prisão será comunicada ao Poder Judiciário, para providências cabíveis.