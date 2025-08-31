Um preso investigado por estupro fugiu do Hospital Geral de Palmas (HGP) na manhã deste domingo (31) e, conforme a Secretaria de Cidadania e Justiça (Seciju), o foragido acabou recapturado às 16 horas do mesmo dia.\nSegundo o órgão, a nova prisão aconteceu durante uma operação conjunta da Inteligência da Polícia Penal, da Central de Monitoramento Eletrônico da Polícia Penal, com apoio da Inteligência da Polícia Militar.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Homem suspeito de estupro é preso após fugir de hospital\nO nome dele não foi informado e, por isso, o JTo não conseguiu entrar em contato com a defesa do investigado.\nIdoso é condenado a mais de 14 anos de prisão por tentar matar a ex-namorada atropelada\nFamília prepara enterro de idosa indígena e recebe corpo em caixão repleto de lixo: 'Falta de respeito', diz genro