Um homem de 26 anos foi preso suspeito de estupro de vulnerável e tráfico de drogas, em Alvorada, região sul do estado. A prisão aconteceu após a mãe de uma adolescente de 16 anos denunciar que a filha estaria com sinais de um possível uso de substância entorpecente.\nO caso aconteceu na manhã deste sábado (28). O nome do suspeito não foi divulgado e o JTo não conseguiu contato com a defesa.\nA mãe da adolescente procurou a delegacia para denunciar que a filha havia saído de casa durante a madrugada e retornado pela manhã deste sábado, apresentando comportamento alterado, fala desconexa e sinais de uso de substância entorpecente.\nDe acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), a vítima foi levada para atendimento médico, onde ela relatou ter feito uso de cocaína em uma casa localizada próximo à lagoa. Ainda conforme o relato da jovem aos agentes de saúde, ela teria tido uma relação sexual sem o seu consentimento enquanto estava sob efeito de drogas.